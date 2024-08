13-Jähriger übersah beim Radeln in Innsbruck Pkw und wurde bei Kollision verletzt

Innsbruck – Ein 13-Jähriger wurde am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Jugendliche war mit seinem Fahrrad auf dem Hohlweg in Richtung Tal unterwegs und wollte an der Kreuzung zum Bergiselweg links abbiegen. Dabei übersah er wegen einer Hecke einen entgegenkommenden Pkw, der vor einer 29-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.