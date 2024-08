Geglücktes Prass-Debüt mit Hoffenheim, Freiburgs Gregorisch mit Verletztung

Der VfB Stuttgart hat zum Start in die neue Saison in der Fußball- Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der Vizemeister unterlag am Samstag mit 1:3 (1:1) beim SC Freiburg. RB Leipzig startete dagegen erfolgreich in die neue Spielzeit, die Sachsen gewannen mit 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum.