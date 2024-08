Geglücktes Prass-Debüt mit Hoffenheim, Freiburgs Gregoritsch mit Verletztung

Der VfB Stuttgart hat zum Start in die neue Saison in der Fußball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der Vizemeister unterlag am Samstag mit 1:3 (1:1) beim SC Freiburg. RB Leipzig startete dagegen erfolgreich in die neue Spielzeit, die Sachsen gewannen mit 1:0 (0:0) gegen den VfL Bochum. Borussia Dortmund setzte sich im Topspiel gegen Frankfurt 2:0 durch.

Leipzig/Sinsheim – Das Bundesliga-Debüt von Nuri Sahin als Trainer von Borussia Dortmund ist geglückt. Am Samstagabend gewannen Marcel Sabitzer (bis zur 81. Minute) und der BVB zum Saisonauftakt der deutschen Fußballmeisterschaft dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 2:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Der eingewechselte Jamie Gittens (72.) erlöste mit seinem ersten Tor den zuvor lange hadernden Sahin - und traf dann auch noch in der Nachspielzeit (93).

Indes war auch das Debüt von ÖFB-Teamspieler Alexander Prass in der deutschen Bundesliga von Erfolg gekrönt. Mit der TSG Hoffenheim feierte Prass einen 3:2-(2:0)-Heimsieg über Aufsteiger Holstein Kiel. Der ehemalige Sturm-Graz-Mann war im 3-5-2-System von Trainer Pellegrino Matarazzo als Außenbahnspieler im Einsatz. Leipzig kam zu einem 1:0-(0:0)-Arbeitssieg über den VfL Bochum, Freiburg setzte sich gegen den VfB Stuttgart mit 3:1 (1:1) durch.

Stimmungsvoll fiel das Prass-Debüt in Sinsheim allerdings nicht aus. Die Querelen zwischen Fans und Vereinsführung nach der Trennung von der fast kompletten Geschäftsführung um den langjährigen Manager Alexander Rosen führten zu schütteren Tribünen, die Anwesenden übten sich im stillen Protest. Mann des Tages war Andrej Kramaric mit einem Triplepack (6./Elfmeter, 37., 87.).

Kiel um Stürmer Benedikt Pichler (bis 54.) hatte durchaus seine Möglichkeiten und kam durch Alexander Bernhardsson (63.) zumindest zum Anschlusstreffer. Im Finish sah Kiels Andu Kelati nach Foul an Prass Gelb-Rot (82.). Florian Grillitsch war bei den Siegern bis zur 69. Minute im Einsatz, Prass bis zur 89.

Leipzig benötigte gegen lange Zeit kompakt verteidigende Bochumer ein Tor des norwegischen Talents Antonio Nusa, das wie schon im Cup am letzten Wochenende kurz nach seiner Einwechslung für ÖFB-Kicker Nicolas Seiwald traf (59.). Seiwalds rot-weiß-roter Teamkollege Christoph Baumgartner kam im Finish (86.), Xaver Schlager fehlt nach seinem Kreuzbandriss noch.

Zumindest über Punkte durften sich zwei weitere österreichische Debütanten im deutschen Oberhaus freuen. Marco Grüll wurde beim 2:2 seines Neo-Clubs Werder Bremen beim FC Augsburg in der 81. Minute eingewechselt, seine Landsleute Marco Friedl und Romano Schmid (bis 88.) standen in der Startelf. Und Leopold Querfeld, bis zum Sommer Teamkollege Grülls bei Rapid, holte mit Union Berlin ein 1:1 beim FSV Mainz, auch er kam erst im Finish (83.). Union-Kapitän Christopher Trimmel werkte bis zur 72. Minute, aufseiten von Mainz waren Phillipp Mwene und Karim Onisiwo (bis 76.) im Einsatz. Der vom WAC gekommene Nikolas Veratschnig muss sein Bundesliga-Debüt noch aufschieben, er saß auf der Ersatzbank.