Bern – Beim Absturz eines Segelflugzeugs im Schweizer Kanton Wallis sind am Freitagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Es handelt sich um zwei Schweizer in Alter von 72 und 46 Jahren. Wie die Kantonspolizei Wallis am Samstag mitteilte, ereignete sich das Unglück unterhalb des Chistehorns auf dem Gemeindegebiet Niedergesteln. (APA, sda)