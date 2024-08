Musste geborgen werden: 34-Jähriger geriet auf Lamsenspitze in alpine Notlage

Vomp – Am Samstag unternahmen ein 31-jähriger und ein 34-jähriger Österreicher zusammen mit einer weiteren 30-jährigen Österreicherin eine Bergtour auf die Lamsenspitze. Die drei Bergsteiger starteten in der Früh bei der Gramaialm in Pertisau, gingen über den Wanderweg in Richtung Lamsenjochütte und dann weiter zum Einstieg in die Mehrseillängen-Klettertour „Lamsenspitze Nordostkante“.