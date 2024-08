Nach Köpfler ins Wasser: 35-Jähriger trieb regungslos im Reintalersee

Beim Sprung ins seichte Wasser des Reintalersees wurde ein 35-jähriger Rumäne am Samstag schwer verletzt. Er trieb mit dem Kopf nach unten im Wasser und wurde Zeugen herausgezogen.

Mariatal – Ein Badeausflug endete für einen 35-jährigen Rumänen am Samstag im Krankenhaus. Der Mann sprang am Westufer des Reintalersees ins Wasser, wobei dieses wohl zu seicht für einen Köpfler war – er schlug mit dem Kopf am Grund auf und verletzte sich dabei schwer.