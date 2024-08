35-Jähriger stürzte beim Downhillbiken in Fiss und verletzte sich schwer

Fiss – Ein 35-jähriger stürzte am Samstag gegen 12.30 Uhr beim Downhillbiken in Fiss auf dem Trail „Strada del Sole“ so schwer, dass er vom alarmierten Notarzthubschrauber ins Kranknehaus nach Zams gebracht werden musste. Der Deutsche sei „ohne Fremdverschulden“ auf dem als mittelschwer gekennzeichneten Trail zu Sturz gekommen, berichtet die Polizei am Abend. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand gibt es vorerst keine Informationen. (TT.com)