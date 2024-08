Überraschte Dieb im Kellerabteil: 57-Jährige von Einbrecher in Wörgl gewürgt

Gleich mehrere Delikte ließ sich ein amtsbekannter 21-Jähriger in Wörgl zu Schulden kommen: Er brach in ein Kellerabteil ein, würgte eine Zeugin und stahl ihr dann das Handy. Er wurde von der Polizei festgenommen.

Wörgl – Mehrere Verbrechen beging ein 21-jähriger Türke am Samstagmorgen gegen 6.45 Uhr in einem Mehrparteienhaus in Wörgl. Der einschlägig vorbestrafte junge Mann brach dort in ein Kellerabteil ein, um Wertgegenstände zu stehlen. Dabei ertappte ihn eine 57-jährige Ungarin, die in dem Moment den Keller des Hauses betrat.