Autos landeten im Unterland im Bachbett, zwei Motorrad-Stürze in Sölden

Am Samstag mussten die Einsatzkräfte gleich zu mehreren Zwischenfällen in Tirol ausrücken. Zwei Autos landeten in einem Fluss, zwei Motorradlenker stürzten.

Kirtbühel, Waidring, Sölden – Am Samstagnachmittag wurde eine Kitzbüheler Polizeitstreife durch die Landesleitzentrale Tirol zu einem Fahrzeugabsturz in die Kitzbüheler Acher an der Jochbergerstraße beordert.

Vor Ort konnten die Beamten weder ein Fahrzeug noch am Unfall beteiligte Personen vorfinden. Im Zuge der Erhebungen konnte ermittelt werden, dass sich der Unfall bereits eine halbe Stunde zuvor ereignet hatte. Das Fahrzeug war bereits durch ein Abschleppunternehmen geborgen worden.

Des Weiteren konnte mit dem Fahrzeuglenker, einem 51-jährigen Deutschen, telefonisch Rücksprache gehalten werden. Dieser gab an, dass er seinen Pkw am dortigen Parkplatz abstellen wollte. Dabei habe er das Automatikgetriebe auf der Position „D“ belassen und habe vergessen, die Handbremse anzuziehen.

Als der Deutsche gerade aussteigen wollte, rollte der Pkw langsam nach vorne und in Richtung Abhang der Kitzbüheler Ache. Er versuchte noch, das Fahrzeug zu stoppen, was ihm jedoch nicht mehr gelang und weshalb er in weiterer Folge mit dem Auto ca. 3 bis 4 Meter in die Kitzbüheler Ache abstürzte.

Er konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien und er verständigte anschließend den Abschleppdienst zur Bergung des Fahrzeuges. Durch den Vorfall wurde der 51-Jährige leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Auto kam erst im Fluss zum Stillstand

Auch in Waidring landete am Samstagnachmittag ein Fahrzeug in einem Fluss. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Österreicher mit seinem Wagen auf der B178 über den rechten Fahrbahnrand hinaus. In der Folge fuhr der 74-Jährige ca. 150 Meter entlang der abfallenden Böschung, erst im angrenzenden Bach kam der Pkw zum Stillstand.

Die Frau (70) des Lenkers konnte sich selbstständig über das Panoramadach befreien. Der Fahrer wurde mit Unterstützung eines Ersthelfers aus dem Auto geborgen. Bei dem Unfall wurde der 74-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das BKH St. Johann in Tirol transportiert. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Während der Erstversorgung des Verletzten war die B178 zunächst komplett gesperrt.

Motorradunfälle in Sölden

Zu gleich zwei Motorradunfällen kam es am Samstag in Sölden. Am Vormittag geriet eine Deutsche in einer Linkskurve über den Fahrbahnrand hinaus und stürzte mitsamt ihrem Motorrad zwei Meter über die Böschung hinab. Die 55-Jährige zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.