Chef von Messengerdienst Telegram in Frankreich festgenommen

Der Gründer und Chef des Kurznachrichtendienstes Telegram, Pawel Durow, ist einem Bericht zufolge am Samstagabend auf dem Pariser Flughafen Le Bourget festgenommen worden. Dies berichtete der französische Fernsehsender TF1 unter Berufung auf eine ungenannte Quelle. Durow sei an Bord seines Privatjets gewesen. In Frankreich liege ein Haftbefehl gegen ihn vor. Telegram reagierte zunächst nicht auf Anfragen.