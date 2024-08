22-Jährige bei Reitunfall in Walchsee verletzt

Walchsee – Eine 22-Jährige ritt am Samstagnachmittag mit ihrem Pferd am nördlichen Seeufer des Walchsees. Gegen 16.45 Uhr ritt sie im Schritttempo den Schotterweg in Richtung Norden, als das Pferd plötzlich mit dem linken Vorderhuf nach links in sumpfiges Gebiet trat und das Gleichgewicht verlor. Die Reiterin stürzte daraufhin nach vorne auf den Wiesenboden.