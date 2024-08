SPÖ-Programm mit vielen Wünschen, Bures kritisiert Details

Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters wird ausgeschlossen. Anheben will die Babler-SPÖ die Bankenabgabe, weiters soll die Körperschaftssteuer-Senkung rückgängig gemacht werden. Die Digitalsteuer soll auf Plattformumsätze ausgeweitet werden, betroffen wäre z. B. Airbnb. Auch sollen Supermärkte nur noch in Ortszentren entstehen dürfen.

In einem internen Brief an das Parteipräsidium, der der Krone zugespielt wurde, ortet die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) den Verdacht der „Unernsthaftigkeit“ angesichts dieses Programms, das zu wenig Prioritäten setze und sich dafür in „liebevollen Details“ verliere. Gefordert werden darin beispielsweise ein Recht auf „analoges Leben“ für Bauern, Wartemöglichkeiten an Stationen im Schatten und eine „feministische Außenpolitik“.