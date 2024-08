Ausnahmezustand in Israel: Hisbollah führte „erste Phase“ von Vergeltungsschlag durch

Israel hatte am 30. Juli den Hisbollah-Kommandanten Fuad Shukr in Beirut gezielt getötet. Die Hisbollah führte nun einen Vergeltungsangriff mit Hunderten Raketen und Drohnen durch. Die „erste Phase“ des Angriffs ist beendet, der Einsatz soll jedoch zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen werden.

Tel Aviv, Beirut – Die Hisbollah im Libanon hat den ersten Teil ihres Vergeltungsangriffs auf Israel für die Tötung eines ranghohen Militärkommandanten nach eigenen Angaben vorerst beendet. "Unser Militäreinsatz für heute ist abgeschlossen", teilte die vom Iran unterstützte Miliz am Sonntag mit. Alle Geschoße seien wie geplant auf israelische Ziele abgefeuert worden. Demnach wurden mehr als 320 Raketen des Typs Katjuscha unter anderem auf israelische Militärstützpunkte abgeschossen.

Die israelische Armee erkannte nach eigenen Angaben "die unmittelbare Gefahr für die Bürger des Staates Israel" und begann zuvor in einem "Akt der Selbstverteidigung", zahlreiche Ziele im Süden des Libanon zu attackieren. Rund 100 Kampfflugzeuge hätten Ziele der Hisbollah im Südlibanon angegriffen, erklärte die Armee. Die Raketenabwehr, Marine und Luftwaffe seien an den Angriffen beteiligt gewesen. Die Angaben beider Konfliktparteien konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden.

Nach Darstellung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu konnte Israel die Angriffsvorbereitungen der Hisbollah im Vorfeld identifizieren und mit seinen Angriffen im Libanon eine großangelegte Attacke vereiteln. In Absprache mit Verteidigungsminister Yoav Gallant und Militärchef Herzi Halevi habe er die Armee angewiesen, "die Bedrohung zu entfernen", erklärte Netanyahu am Sonntag.

Die Armee habe Tausende Raketen zerstört, die auf den Norden Israels gerichtet gewesen seien, sowie "viele andere Bedrohungen entfernt". Das Militär sei mit großer Macht im Einsatz, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Netanyahu rief die Bürger Israels auf, den Anweisungen des Militärs Folge zu leisten. "Wir sind entschlossen, alles zu unternehmen, um unser Land zu verteidigen, die sichere Rückkehr der Einwohner des Nordens in ihre Häuser zu gewährleisten und weiter eine einfache Regel zu befolgen: Wer uns Schaden zufügt, dem werden wir Schaden zufügen."