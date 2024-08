Tore und Highlights im Video: WSG Juniors feierten Kantersieg, Silz/Mötz rutschte in die Krise

Angeführt von Dreifachtorschütze Michael Neuner feierten die WSG Juniors am Sonntag den ersten Saisonsieg in der tt.com Regionalliga Tirol. Silz/Mötz steckt derweil am Tabellenende fest. Bei uns könnt ihr euch die Tore und Highlights sowie das Spiel in voller Länge noch einmal anschauen.