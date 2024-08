Nachbar schlug Alarm: Bewusstloser Mann aus verrauchter Wohnung in Hall gerettet

Hall – Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren kam es Samstagfrüh in Hall in Tirol. Gegen 9.15 Uhr brach in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand aus. Ein Anwohner nahm den Rauch aus der verschlossenen Wohnung wahr und brach die Tür auf.