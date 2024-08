Gestohlene Fahrräder in Innsbrucker Wohnung gebunkert: 65-Jähriger festgenommen

Innsbruck – Ein Hinweis führte Innsbrucker Polizisten in der Nacht auf Samstag zu einem mutmaßlichen Fahrraddieb: Die Beamten fuhren gegen 4 Uhr zu einer Wohnung im Stadtgebiet, in der sich angeblich mehrere gestohlene Fahrräder befinden sollten. Tatsächlich wurden insgesamt zwölf offensichtlich geklaute Räder in der Wohnung gefunden, die zum Teil noch mit einem Schloss versperrt waren. Der Bewohner, ein 65-jähriger Österreicher, wurde vorerst festgenommen, gegen 11.30 Uhr aber über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck wieder auf freien Fuß gesetzt.