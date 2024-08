Tödlicher Badeunfall: 29-Jähriger ertrank bei Bootsausflug mit Freundin und Kindern

Bregenz – Ein 29-jähriger Mann ist am Samstagabend bei einem Badeunfall am Bodensee ums Leben gekommen. Er ertrank laut Angaben der Polizei beim Schwimmen während einer Fahrt mit einem gemieteten Motorboot. Gegen 18.45 Uhr sei der Mann im Wasser in Notlage geraten, Rettungsversuche durch seine Freundin und deren Kinder misslangen demnach. Die Suche im Wasser verlief zunächst ergebnislos. Erst Taucher der Wasserrettung fanden den Mann nach mehr als zehn Minuten und bargen ihn.