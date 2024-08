Frau in Wien getötet: 39-jähriger Lebensgefährte in Haft

Wien – Eine Frau ist Sonntagfrüh in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Wien-Favoriten umgebracht worden. Wie Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte, wurde ihr Lebensgefährte als Tatverdächtiger noch am Tatort in der Nähe des Amalienbades festgenommen. Die Beamte des Stadtpolizeikommandos waren gegen 9.30 Uhr wegen einer leblosen Person alarmiert worden.

An der betreffenden Adresse fanden sie in der Wohnung im fünften Stock des Genossenschaftsbaus einen 39-jährigen Mann und eine Frau, die keine Lebenszeichen zeigte. Für sie kam jede Hilfe zu spät. "Wir konnten nur mehr den Tod feststellen", erklärte ein Sprecher der Wiener Berufsrettung. Wer die Polizei gerufen hatte, stand am Sonntag zunächst noch nicht fest. Auch weitere Hintergründe waren zunächst noch "Gegenstand von Ermittlungen", wie es von der Polizei hieß.

Die Frau wies Verletzungen im Halsbereich auf, die Schick zufolge auf Fremdverschulden hindeuteten. Wie die Verletzungen konkret zustande kamen, war vorerst noch nicht klar. "Ein Messer oder ähnliche spitze Gegenstände", sei, so Schick am Nachmittag, jedoch auszuschließen. Zunächst wurde vermutet, dass die Frau erwürgt wurde.

39-jähriger Österreicher festgenommen

Klarheit sollte hier eine Obduktion erbringen. Der 39-jährige österreichische Staatsbürger, der offenbar in einer langjährigen Beziehung mit dem deutlich älteren Opfer stand, wurde festgenommen. "Die Einvernahmen laufen jedoch noch", sagte Schick. Sie rechnete im Laufe des Nachmittags mit einem Abschluss seiner Befragung. Ob es auch Zeugen des Gewaltverbrechens gibt, war am Sonntag noch nicht klar.

Hinweise auf das Motiv gab es zunächst nicht. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernahm die Ermittlungen.

Zwischen 1. Jänner und 25. August sind damit in Österreich zumindest 15 Frauen einem Femizid zum Opfer gefallen. Erst Anfang August war eine 29-Jährige in einer Wohnung in Wien-Meidling tot aufgefunden worden. Ihr Ehemann wurde einen Tag später in Berlin festgenommen. (APA)