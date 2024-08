Bagger stürzte über Abhang: 56-Jähriger in Matrei tödlich verunglückt

Matrei in Osttirol – Bei Arbeiten mit einem Raupenbagger ist am Sonntag im Tauerntal ein 56-Jähriger tödlich verunglückt. Der Mann führte am Vormittag im Bereich Stockbach-Graben südlich der Schildalm auf ca. 1750 Metern Wegarbeiten durch und stürzte aus noch unbekannter Ursache mit dem Bagger einen Abhang. Der Mann blieb ca. 50 Meter unterhalb der Absturzstelle im Bachbett liegen, der Bagger kam nach weiteren 70 Metern – ebenfalls im Bachbett – zum Stillstand.