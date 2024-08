E-Autos aus China geben auch in Tirol kräftig Gas

Innsbruck, Wien – Zahlen sagen mehr als tausend Worte. 2090 Elektroautos des chinesischen Herstellers BYD sind vom 1. Jänner bis 31. Juli dieses Jahres in Österreich neu zugelassen worden. „Damit liegen wir aktuell bei den Neuzulassungen um mehr als 400 Prozent über dem Vorjahr“, sagt Danijel Dzihic, Österreich-Chef von BYD. In Tirol sind im ersten Halbjahr 2024 insgesamt 168 Stromautos von BYD neu angemeldet worden, überwiegend in den Bezirken Kufstein und Innsbruck-Land. In Tirol hat der China-Hersteller fünf Händler als Partner unter Vertrag – Tendenz steigend. „Eventuell tut sich noch etwas“, kündigt Sprecher Pascal Sperger an.