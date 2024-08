Auto landete am Dach: 19-jähriger Lenker nach Unfall in Innsbrucker Tunnel in Klinik gebracht

Innsbruck – Zu einem schweren Unfall eines 19-jährigen Autofahrers mit glücklicherweise glimpflichem Ausgang kam es am Sonntagabend im Wifi-Tunnel im Süden von Innsbruck. Laut Polizei war der Mann gegen 18.25 in besagtem Tunnel unterwegs, als er in der langgezogenen Linkskurve aus derzeit noch unbekannter Ursache mit dem rechten Vorderreifen auf den Randstein, schlitterte in der Folge mit dem Wagen einige Meter die Tunnelwand entlang. Das Fahrzeug überschlug sich in weiterer Folge und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen.