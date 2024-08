Zwei Frauen bei Bus-Vollbremsung in Schwoich verletzt

Schwoich – Zwei Passagierinnen eines Busses sind am Sonntagvormittag in Schwoich gestürzt, als der Lenker eine Vollbremsung einlegen musste. Laut Polizei fuhr der 46-Jährige auf der Gemeindestraße entlang des Fußballplatzes und trat auf die Bremse, als ein 44-Jähriger mit seinem Auto von einem Parkplatz in die Straße einfahren wollte.