Tote bei russischen Angriffen auf ostukrainisches Sumy

Am Sonntagabend bestätigte Reuters den Tod eines Sicherheitsberaters. Der 38-Jährige arbeitete seit 2022 für Reuters und beriet Journalisten in Sicherheitsfragen etwa in der Ukraine, Israel und bei den Olympischen Spielen in Paris. Zwei weitere Personen seien verletzt worden, einer von ihnen schwer. In einer am Sonntag vor der Todesmeldung verbreiteten Erklärung der Nachrichtenagentur hieß es, dass sich ein sechsköpfiges Reuters-Team im Hotel Sapphire aufgehalten habe. Das Gebäude sei am Samstag "offensichtlich von einer Rakete getroffen" worden.