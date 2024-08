Schulstart lässt sich auch umweltschonend gestalten

Ein neues Schuljahr bedeutet gleichzeitig eine meist lange Liste an Heften, Schreibutensilien, Schultaschen und anderen Gebrauchsgegenständen. Das belastet neben der Geldbörse auch die Umwelt, was aber nicht immer sein muss, informierte der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) am Montag in einer Aussendung. Ein ressourcenschonender Umgang mit Schulmaterial sei möglich und das Bewusstsein dafür sollte von Eltern sowie Pädagoginnen und Pädagogen gefördert werden.