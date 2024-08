Keine Einigung bei Gaza-Gesprächen in Kairo

Die Verhandlungen in Kairo über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben Insidern zufolge am Sonntag keine Einigung gebracht. Weder Israel noch die radikal-islamische Hamas hätten den von den Vermittlern vorgelegten Kompromissen zugestimmt, sagten zwei Vertreter aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Ein hochrangiger US-Beamter bezeichnete die Gespräche hingegen als "konstruktiv" mit dem Bestreben aller Seiten, "ein endgültiges und umsetzbares Abkommen" zu erreichen.

Laut gut informierten Kreisen am Flughafen reiste die 13-köpfige israelische Delegation, die Stunden zuvor in Kairo eingetroffen war, wieder ab. Auch der katarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani verließ die Hauptstadt, ebenso die Vertreter der Hamas, die aus Doha angereist waren, um sich über den Verlauf der Gespräche informieren zu lassen.

Die USA zeigte sich erneut besorgt über eine mögliche Eskalation des Nahostkonflikts. Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, warnte bei einer Pressekonferenz in Hallifax vor einem "größeren Krieg" in der Region. Die Vereinigten Staaten seien daher weiterhin aktiv an Bemühungen um ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen beteiligt. Sullivan bestätigte zudem, dass die US-Regierung in ständigem Kontakt mit Israel stehe, insbesondere hinsichtlich der aktuellen Spannungen mit der Hisbollah im Libanon.