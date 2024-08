Murenabgang in Prägraten: Virgentalstraße gesperrt, mehrere Häuser evakuiert

Prägraten – Unwetter und Starkregen hatten am Sonntagabend in der Osttiroler Gemeinde Prägraten mehrere Murenabgänge und teils auch Verklausungen zur Folge gehabt. Wie das Land in einer Aussendung am Abend noch bekanntgab, wurde die Virgentalstraße (L24) ab der Gemeindegrenze zwischen Virgen und Prägraten sowie weitere Begleitstraßen und Wege gesperrt.