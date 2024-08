Nach Murenabgang: Prägraten von Außenwelt abgeschnitten, Aufräumarbeiten laufen

Nach einem Murenabgang Sonntagabend sind Straßen und Wege im Osttiroler Prägraten gesperrt. Ein Notweg für Einsatzkräfte wurde eingerichtet. Die Aufräumarbeiten laufen derzeit.

Prägraten – Unwetter und Starkregen von bis zu 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb von zwanzig Minuten hatten am Sonntagabend in der Osttiroler Gemeinde Prägraten mehrere Murenabgänge und teils auch Verklausungen zur Folge. Wie das Land in einer Aussendung am Sonntagabend bekanntgab, musste die Virgentalstraße (L 24) ab der Gemeindegrenze zwischen Virgen und Prägraten sowie weitere Begleitstraßen und Wege gesperrt.

Die Aufräumarbeiten sind Stand Mittwochmittag derzeit im Gange. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann die Straße zwischen den Ortsteilen Bobojach und Wallhorn im Laufe des heutigen Abends wieder für den Verkehr freigegeben werden, sodass die Gemeinde Prägraten am Großvenediger wieder über den Straßenweg erreichbar sein wird. Bereits zuvor wurde für Einsatzkräfte ein Notweg eingerichtet.

Neben der L24 Virgentalstraße sind weitere Gemeindestraßen sowie einige Brücken im Ort von den Muren beschädigt worden. Die Straße ist im betroffenen Bereich auf einer Länge von rund 60 Metern bis zu zwei Meter hoch verschüttet.

80 Personen im Aufräumeinsatz

Nach einer Befliegung durch ExpertInnen der Landesgeologie sowie der Wildbach- und Lawinenverbauung haben bereits die Aufräum- und Sicherungsarbeiten begonnen. Rund 80 Personen sind aktuell für die Aufräumarbeiten im Einsatz.

„Praktisch alle Bäche in der Gemeinde haben Hochwasser und Muren geführt oder sind verklaust. Glücklicherweise sind keine Personenschäden zu vermelden. Die Schutzbauwerke vor Ort haben gehalten und Schlimmeres verhindert. Wir sind tatkräftig beim Aufräumen. Mein Dank gilt allen Helferinnen und Helfern. Unser vorrangiges Ziel es, den Straßenweg schnell wieder freizubekommen und die Anbindung von Prägraten wiederherzustellen. Die Versorgung in der Gemeinde ist gewährleistet“, erklärt Gottfried Islitzer, Bürgermeister von Prägraten am Großvenediger. Mehrere Gäste, die eigentlich heute in die Gemeinde anreisen wollten, sind aktuell in Virgen untergebracht.

Derzeit laufen die Aufräumarbeiten. © BML

Schweres Gerät im Einsatz

An der Virgentalstraße wurden schwere Geräte aufgeboten, die die Straßen freiräumen sollen. Gleichzeitig werden die Durchlässe unter der Straße freigelegt, sodass das Wasser wieder durch diese rinnen kann. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen seien, könnten die entstandenen Schäden an der Fahrbahn repariert werden, wurde erläutert. Auch ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, selbst Osttiroler und schwarzer Landesspitzenkandidat für die Nationalratswahl, machte sich an Ort und Stelle ein Bild der Lage. Zuvor waren Montagvormittag die Gräben von Mitarbeitern der Landesgeologie bzw. der Wildbach- und Lawinenverbauung beflogen worden, um die Lage nochmals besser beurteilen zu können.

Dock keine Evakuierung