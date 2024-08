Nach Murenabgang: Prägraten von Außenwelt abgeschnitten, Virgentalstraße gesperrt

Nach einem Murenabgang Sonntagabend sind Straßen und Wege im Osttrioler Prägraten derzeit gesperrt. Nach einer Beurteilung der Lage am Montagmorgen bleibt die Straße bis auf weiteres gesperrt.

Prägraten – Unwetter und Starkregen hatten am Sonntagabend in der Osttiroler Gemeinde Prägraten mehrere Murenabgänge und teils auch Verklausungen zur Folge gehabt. Wie das Land in einer Aussendung am Abend noch bekanntgab, wurde die Virgentalstraße (L24) ab der Gemeindegrenze zwischen Virgen und Prägraten sowie weitere Begleitstraßen und Wege gesperrt. Der am Montagmorgen erfolgte Lokalaugenschein lieferte die Gewissheit, dass die L24 bis auf weiteres gesperrt bleibt.

Die Straße ist im betroffenen Bereich auf einer Länge von rund 60 Metern bis zu zwei Meter hoch verschüttet. Zwischen Prägarten am Großvenediger und dem Ortsteil Hinterbichl sind zudem mehrere Bäche über die Ufer getreten, die die Straße verlegt haben, so das Land am Montag.

Notversorgung steht

Die Gemeinde Prägarten am Großvenediger ist damit aktuell vorübergehend über den Straßenweg nicht erreichbar. Ein Notweg für Einsatzkräfte wurde eingerichtet. Auch die Strom- und Wasserversorgung der Gemeinde ist sichergestellt.