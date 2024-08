Unfall im Brenner Basistunnel: 48-Jähriger bei Arbeiten verletzt

Brenner – Am späten Sonntagabend gegen 23.50 Uhr verletzte sich ein 48-jähriger Pole während er Elektroinstallationsarbeiten im Brennerbasistunnel durchführte. Wie die Polizei berichtet, arbeitete der Pole in etwa fünf Metern Höhe, im Bereich noch nicht fertiggestellter Tunnelbohrmaschinen. Beim Einziehen von Kabelsträngen bewegte der Mann sich rückwärts, trat dabei ins Leere und stürzte etwa 1,5 Meter hinab.

Der 48-Jährige zog sich dabei Verletzungen derzeit unbestimmten Grades am Nacken und im linken Brustkorbbereich zu. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. (TT.com)