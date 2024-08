Die Prinzessin und der Schamane: Eine nicht ganz gewöhnliche Hochzeit

Stirnrunzeln und Irritationen haben sie begleitet, seit sie der Welt vor fünf Jahren ihre große Liebe offenbarten: Nun geben sich die 52-jährige Tochter des norwegischen Königs Märtha Louise und ihr Schamane Durek Verrett am Samstag vor malerischer Fjordkulisse das Jawort.

Oslo – Die in die Schlagzeilen geratene Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise (52) und ihrem Verlobten Durek Verrett (49) wird vor den Augen der norwegischen Königsfamilie stattfinden. König Harald V. und Königin Sonja (beide 87) werden bei der Hochzeitsfeier am Samstag im westnorwegischen Geiranger ebenso dabei sein wie Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit (beide 51). Das teilte der norwegische Hof in Oslo mit.

Auch die jüngste Generation der norwegischen Royals wird durch Haakons und Mette-Marits gemeinsame Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) vertreten. Außerdem wird Haralds Schwester Prinzessin Astrid (92) dabei sein. Teile der Familie wollten auch bereits einer Auftaktfeier am Donnerstag im nahe gelegenen Ålesund beiwohnen, schrieb das Königshaus. Die Familie freue sich darauf, bei der Hochzeit unter den Gästen zu sein.

Ärger um Exklusivrechte für Hochzeit

Märtha Louise ist das älteste Kind von König Harald und Sonja. Sie ist zwar älter als ihr Bruder Haakon, steht in der Thronfolge aber hinter ihm, Ingrid Alexandra und Sverre Magnus auf Rang vier. Ihre Beziehung zu dem Schamanen Durek Verrett ist von Anfang an von Kontroversen begleitet gewesen. Auch während der Hochzeitsvorbereitungen hat es Ärger gegeben, unter anderem um einen Hochzeits-Gin, Verretts Mutter und zuletzt darum, dass sich das britische Promi-Magazin «Hello!» die Exklusivrechte an der Trauung und Hochzeitsfeier gesichert hat.

Das Königshaus hat Vorbehalte dagegen angemeldet, exklusiv von «Hello!» abgelichtet zu werden. Die TV-Rechte sollen norwegischen Medienberichten zufolge bei einem Kamerateam um eine Netflix-Regisseurin liegen.

Das britische Magazin „Hello!“ hat sich die Exklusivrechte an der Hochzeit gesichert. © hellomagazine

Mette-Marits Sohn Marius nicht dabei

Darüber hinaus ringt das Königshaus derzeit mit Gewaltvorwürfen gegen Marius Borg Høiby, einen weiteren Sohn Mette-Marits aus einer früheren Beziehung. Der 27-Jährige hat selbst eingeräumt, seiner Freundin gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Er wird nicht zur Hochzeit kommen, wie der Hof dem norwegischen Rundfunksender NRK bestätigte. Dies soll bereits vor einiger Zeit - und damit vor dem gewalttätigen Vorfall in diesem Monat - entschieden worden sein.

Ungewöhnlich ist, dass diesmal ausnahmsweise nicht Märtha Louise für die jüngsten Negativschlagzeilen am norwegischen Hof zuständig ist. Doch auch rund um das eigentliche Brautpaar brodelt es, was nicht zuletzt wieder einmal mit dem Vorwurf zu tun hat, die Prinzessin vermische kommerzielle Interessen mit ihrem offiziellen Titel.

Dieser Vorwurf besteht, seit die beiden früh in ihrer Beziehung als „Die Prinzessin und der Schamane" auf Vortragstour gegangen waren – noch im selben Jahr wurde damals beschlossen, dass Märtha Louise ihren Titel nicht länger zu Geschäftszwecken gebrauchen werde. 2022 hatte sie schließlich alle offiziellen Aufgaben für das Königshaus niedergelegt, um ihre Rolle am Hof und ihre geschäftlichen Tätigkeiten deutlicher voneinander zu trennen.

Der Schamane und die Dreifachmutter

Aber der Reihe nach: Märtha Louise ist das älteste Kind von König Harald und seiner Frau Königin Sonja (beide 87). Sie ist zwar älter als ihr Bruder Haakon (51), steht in der Thronfolge aber hinter ihm sowie seinen Kindern Prinzessin Ingrid Alexandra (20) und Prinz Sverre Magnus (18) auf Rang vier.

Eine realistische Aussicht auf den Thron hat Märtha Louise somit nicht. Stattdessen konzentriert sie sich auf ihre Selbstverwirklichung: Sie war unter anderem lange Zeit eine erfolgreiche Springreiterin und ließ sich zur Physiotherapeutin ausbilden. Von 2002 bis 2017 war sie schon einmal verheiratet: Aus der Ehe mit dem Schriftsteller Ari Behn (1972-2019) hat sie drei Töchter: Maud Angelica (21), Leah Isadora (19) und Emma Tallulah Behn (15).

Durek Verrett ist nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration. © Imago images

Durek Verrett ist nach eigenen Angaben Schamane in sechster Familiengeneration. Auf spirituelle Weise will er Menschen zu ihrer wahren Stärke verhelfen - bei der an Esoterik interessierten Prinzessin rannte er damit offene Türen ein, bei vielen Norwegern stieß er dagegen auf Unverständnis. „Er hat mein Leben verändert", schrieb Märtha Louise, als sie die Beziehung 2019 auf Instagram öffentlich machte. Den Kritikern kam sie im selben Atemzug zuvor: „Es steht euch nicht zu, für mich zu wählen oder mich zu beurteilen. Ich wähle meinen Mann nicht aus, um jemanden von euch zufriedenzustellen. (...) Ich wähle aus Liebe."

Trauung vor spektakulärer Kulisse

Diese Liebe findet nun am wunderschönen Geirangerfjord in Westnorwegen ihren vorläufigen Höhepunkt. Drei Tage lang wollen die Prinzessin und der Schamane den Bund der Ehe feiern. Zum Auftakt sollte es schon am Donnerstag im nahe gelegenen Ålesund eine „Meet and Greet"-Party (Dresscode: „sexy und cool") geben, ehe die Hochzeitsgemeinde per Boot durch den Fjord nach Geiranger gebracht werden sollte, wo eine lateinamerikanisch geprägte Vorhochzeitsparty auf sie wartete. In dem malerischen Ort finden am Samstag dann die Trauung durch die Pfarrerin Margit Lovise Holte und die eigentliche Hochzeitsfeier statt.

© APA/AFP/NTB/LISE ASERUD

Ärger um Hochzeits-Gin und die Schwiegermutter der Braut

Die Prinzessin und der Schamane haben sich somit einmal mehr ins mediale Kreuzfeuer manövriert. Dabei gab es im Vorfeld der Hochzeit schon anderen Knatsch, unter anderem ging es dabei um einen Hochzeits-Gin, bei dessen Etikettierung das staatliche Alkoholmonopol einen Verstoß gegen das strikte norwegische Werbeverbot für alkoholische Getränke beanstandete. Hinzu kam eine öffentliche Schlammschlacht mit dem Wochenblatt „Se og Hør" und mit Verretts Mutter, der das Paar vorwarf, gegen Bezahlung in dem Blatt schlimme Dinge über ihren Sohn zu sagen. „Ich will alle Norweger vor meinem eigenen Sohn warnen", soll sie zu „Se og Hør" gesagt haben.