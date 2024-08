Gletscher auf Monte Rosa im Grenzgebiet von Italien und der Schweiz geschmolzen

Rom – Der im Grenzgebiet von Italien und der Schweiz gelegene Monte Rosa verliert seine Gletscher: Der Flua-Gletscher am Südhang, der sich um das Jahr 1800 noch über 80 Hektar erstreckte, sei zu einer Ansammlung von Steinen und Geröll mit einer kleinen Schneeanhäufung durch späte Schneefälle geschrumpft, teilte der italienische Umweltschutzverband Legambiente am Montag mit.

„Auch wenn das Jahr 2023 für die Gletscher nicht so dramatisch war wie das Jahr 2022, bleibt der Trend eines beschleunigten Rückgangs bestehen. Man denke nur an den Ciardoney-Gletscher im Soana-Tal nahe Turin an der Grenze zwischen Piemont und Aostatal, der dank der Schneefälle im Frühjahr Anfang Juni eine Schneedecke von 295 Zentimeter aufwies, die Mitte August völlig verschwunden war", so Bonardo. Der Umweltschutzverband Legambiente beobachtet jährlich die Lage der norditalienischen Gletscher.