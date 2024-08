Standortwechsel für Malerei Hosp

Der Malereibetrieb Hosp ist umgezogen: Ab sofort befindet er sich in der Trientlgasse 44 in Innsbruck. Dort kann das Unternehmen noch besser als bisher auf die Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden eingehen.

„Unser Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen, und der bisherige Standort bot nicht mehr ausreichend Platz für unsere Projekte und Mitarbeiter:innen“, schildert Bernhard Hosp. Er hat die Geschäftsführung von Hellmut Hosp übernommen, der vor 15 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand ging. Der neue Standort in der Innsbrucker Trientlgasse 44 ist für Kund:innen und Partner leichter erreichbar als der alte Firmensitz. „Die modernen Räumlichkeiten und die verbesserte Infrastruktur ermöglichen es uns, Arbeitsabläufe zu optimieren und die hohe Qualität unserer Arbeit noch weiter zu steigern“, unterstreicht Bernhard Hosp. Unverändert bleibt die bewährte Philosophie: Kundenwünsche ernst nehmen, sauberes Arbeiten und Verlässlichkeit.

Was 1971 als Ein-Mann-Betrieb begann, entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte. Die Malerei Hosp ist ein stolzes Familienunternehmen mit 48 Mitarbeiter:innen und zwei Standorten (Innsbruck und Pfaffenhofen). Mit Leidenschaft, harter Arbeit und dem festen Willen stets das Beste für die Kund:innen zu erreichen, hat sich der Betrieb zu einem der führenden Malerbetriebe in der Region entwickelt. „Unsere Tradition und unser Handwerk geben wir von Generation zu Generation weiter, immer mit dem Ziel, Qualität und Kundenzufriedenheit an erste Stelle zu setzen“, hebt Geschäftsführer Hosp hervor. Seine Frau Daniela unterstützt ihn im Hintergrund bei der Leitung des Handwerksbetriebes. Ing. Tufan Ünver ist stellvertretender Geschäftsführer, er kümmert sich um die strategische Planung und operative Führung.