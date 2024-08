VVT verdreifacht Bus-Angebot zwischen Telfs und Innsbruck am Samstag

Ab Schulstart fährt der Regiobus 456 auch am Samstag. Auch der Regiobus 355 fährt künftig samstags auf der Autobahn zwischen Telfs und Innsbruck.

Innsbruck – Gute Nachrichten für Öffi-NutzerInnen in Telfs: Der VVT stockt sein Bus-Angebot an Samstagen kräftig auf. Statt bisher 14 Verbindungen zwischen Telfs und Innsbruck sollen es künftig 42 sein, teilte das Unternehmen am Montag mit.