Auto überholte an Kreuzung: 15-jährige Radfahrerin in Zirl verletzt

Die Polizei sucht nach einem Unfall an einer Kreuzung in Zirl nach dem Lenker eines roten Autos. Auch ZeugInnen werden ersucht, sich zu melden.

Zirl – Eine Radfahrerin ist Montagfrüh beim Zusammenstoß mit einem Auto an einer Kreuzung in Zirl verletzt worden. Der Lenker beging Fahrerflucht. Laut Polizei schilderte die 15-Jährige den Vorfall folgendermaßen: Sie sei gegen 7.30 Uhr auf der Bahnhofstraße Richtung Süden gefahren. Weil sie nach links zum Bahnhof abbiegen wollte, stoppte sie an der Kreuzung am rechten Fahrbahnrand und gab ein Handzeichen. Ein hinter ihr fahrendes schwarzes Auto hielt an, also fuhr die Jugendliche los. Dann wurde sie jedoch von einem roten Auto mit hoher Geschwindigkeit überholt.