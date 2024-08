Neue iPhones erwartet: Apple lädt zu Event im September

In wenigen Wochen dürfte es so weit sein: Apple lädt zu einem Neuheiten-Event, bei dem wohl auch die nächste iPhone-Generation vorgestellt werden soll.

Cupertino – Apple wird seine nächsten iPhone-Modelle voraussichtlich in zwei Wochen vorstellen. Der Konzern lädt zu einem Neuheiten-Event am 9. September in seinem Hauptquartier in Cupertino ein. Bei den September-Veranstaltungen wird traditionell neben neuen iPhones auch die nächste Generation der Computer-Uhr Apple Watch vorgestellt. Apple selbst hält sich bis zum Schluss bedeckt dazu, was zu erwarten ist.