Taschendiebe trieben in der Innsbrucker Altstadt ihr Unwesen

Binnen weniger Stunden wurden am Montag mehrere Menschen in der Innsbrucker Altstadt bestohlen.

Innsbruck – Vorsicht, Taschendiebe! In der Innsbrucker Altstadt wurden am Montag gleich mehrere Menschen bestohlen. Fünf Fälle wurden der Polizei gemeldet, hieß es am Montagabend. Der oder die Täter stahlen Geldtaschen aus den Taschen und Rucksäcken von TouristInnen und PassantInnen.