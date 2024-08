Ofner scheitert in 1. US-Open-Runde an Cerundolo

Nach Dominic Thiem ist auch für Sebastian Ofner schon nach der Auftaktrunde der Tennis-US-Open Endstation gewesen. Österreichs Nummer eins zog am Montag gegen den als Nummer 29 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo nach gewonnenem ersten Satz mit 7:5,4:6,4:6,2:6 den Kürzeren. Nach 2:26 Stunden verwertete der 26-Jährige seinen ersten Matchball und behielt damit auch im zweiten Duell mit dem an der Ferse angeschlagenen ÖTV-Akteur die Oberhand.

Ofner machte in der Folge noch deutlich mehr davon. Das war auch schon bei seinem letzten Auftritt bei Olympia gegen Daniil Medwedew der Fall gewesen. Damals hatte er betont, dass er riskieren musste aufgrund seiner Schmerzen in der Ferse. Die spielten wohl auch am Montag auf dem Weg zu schnellen Punkten wieder eine Rolle. Im dritten Satz war Cerundolos Break zum 3:2 entscheidend, nachdem Ofner zuvor Chancen auf eine Führung ausgelassen hatte. Der Argentinier verwertete in der Folge seinen ersten Satzball.