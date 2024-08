U-Haft von Telegram-Chef Durow in Frankreich verlängert

Der in Frankreich festgenommene Chef der Messenger-App Telegram, Pawel Durow, muss weiter in Untersuchungshaft bleiben. Die U-Haft sei bis Mittwoch verlängert worden, erfuhr AFP am Montag aus Ermittlerkreisen. Durow war Samstagabend am Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm vor, er habe nicht genug dagegen getan, dass Telegram für kriminelle Zwecke genutzt wird. Die U-Haft zur Befragung kann bis zu maximal 96 Stunden verlängert werden.