Kampf um „natürliche Klimaanlage“: Anrainer in Hall wehren sich gegen Kraftwerk

Am Dienstag findet die wasserrechtliche Verhandlung für jenes Kleinkraftwerk statt, das ein Absamer Unternehmer am Amtsbach in Hall plant. Anrainer, die seit Jahren gegen die Pläne mobil machen, sind beunruhigt. Doch für die nötige zivilrechtliche Vereinbarung werde es im Gemeinderat ohnehin keine Mehrheit geben, sagt der Bürgermeister.