Kleinflugzeug-Absturz in Vorarlberg: Fluggastzelle gefunden, Zustand von Pilot unklar

Am Dienstag wurde die gesuchte Fluggastzelle entdeckt, in der sich vor dem Absturz eine Person befunden haben soll. In welchem Zustand sich diese befindet, ist nach wie vor unklar.

Bregenz – Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs am Montag in Brand (Bez. Bludenz) ist am frühen Dienstagvormittag bei einem Sichtungsflug die gesuchte Fluggastzelle entdeckt worden. Laut Polizei liegt sie südwestlich des Mottakopfes (2176 Meter) in rund 1500 Meter Seehöhe. In der Fluggastzelle wird eine Person vermutet, über Ihr Befinden wurde vorerst nichts bekannt.