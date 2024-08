Schaffen es erstmals zwei ÖFB-Teams in die Champions League?

Salzburg – Die Bullen-Legionäre wollen heute die letzte Hürde vor der Königsklasse des europäischen Klubfußballs im Sturm nehmen und einmal mehr zig Millionen in das Budget einfließen lassen. Es ist angerichtet, Österreichs Vizemeister geht heute Dienstag (21 Uhr/live Sky) mit einer hervorragenden Ausgangsposition in das Entscheidungsspiel um den Einzug in die Fußball-Champions-League. Die Salzburger haben die Trümpfe nach einem 2:0-Hinspielsieg gegen Dynamo Kiew in der Hand. Sie können im eigenen Stadion ihre sechste CL-Teilnahme in Folge fixieren. Erstmals in der Geschichte wären zwei österreichische Clubs für den Hauptbewerb der Königsklasse qualifiziert.