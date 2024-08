Luxus-Uhren und Schmuck in Kitzbühel gestohlen: Wer hat die wertvolle Beute gesehen?

Der Einbruch in eine Wohnung in Kitzbühel ist schon im Juli passiert. Vom Täter fehlt noch jede Spur. Das Landeskriminalamt veröffentlichte nun Fotos der Beute und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

Kitzbühel – Nachdem ein bisher unbekannter Täter im Juli Bargeld und Wertsachen im Wert von über 100.000 Euro aus einer Wohnung in Kitzbühel erbeuten konnte, ersucht die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Das Landeskriminalamt Tirol (LKA) veröffentlichte am Dienstag Fotos mit genauer Beschreibung der Beute und wendet sich mit zwei Fragen an die Öffentlichkeit: Wer kann Angaben zu den angeführten Schmuckgegenständen machen? Wurden diese Gegenstände jemanden zum Kauf angeboten? Hinweise dazu können jederzeit an das LKA unter der Telefonnummer 059133/703333 gegeben werden.