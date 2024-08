„Werde das stoppen müssen“: Babler will Leak aus Parteipräsidium nicht hinnehmen

Der SPÖ-Vorsitzende musste im SPÖ-Sommergespräch zur Kritik der zweiten Nationalratspräsidentin Bures Stellung nehmen. Er hält die Kritik für legitim. Nicht akzeptieren will, dass Unterlagen an die Öffentlichkeit gespielt werden. Für sein Programm sieht er in der Partei viel Zustimmung.