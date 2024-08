Bank in Mieders überfallen, Täter auf der Flucht

Mieders – Erneut wurde in Tirol eine Bank überfallen – dieses Mal nicht in der Landeshauptstadt, sondern in Mieders. Der Vorfall ereignete sich wohl um 10.55 Uhr. „Der Täter ist auf der Flucht, die Fahndung läuft“, bestätigte die Polizei auf Nachfrage. Auch die Cobra scheint derzeit im Einsatz zu sein und kontrolliert Autofahrer in Innsbruck-Mitte. Erst Ende Juli kam es zu einem Raub in der Reichenau. Erst vor wenigen Tagern wurde dort ein 68-Jähriger festgenommen. Er zeigt sich bisher nicht geständig. (TT.com)