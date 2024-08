Klare Worte nach Ehrung: Tiroler Sängerin will nicht auf ihr Elternhaus reduziert werden

Matrei i. O. – Sie ist Sängerin, Musikerin und Pädagogin und meist unter ihrem Künstlernamen Sara De Blue bekannt. In ihrer Heimatgemeinde Matrei wird die 34-Jährige aber mit ihrem bürgerlichen Namen Sarah Köll angesprochen. Dieser Name steht auch auf einer brandneuen Urkunde: Sarah erhielt das Kultur-Ehrenzeichen für ihre musikalischen Erfolge. Sie war die erste, die die österreichische Nationalhymne in der gegenderten Fassung sang, sie nahm an der Casting-Show „The Voice of Germany“ teil, singt in einer wöchentlichen Show von Servus TV und unterrichtet an zwei Musikschulen. Der Matreier Bürgermeister Raimund Steiner ist stolz auf die große Tochter der Gemeinde.