Schwerpunkte Pensionen und Bildung: NEOS wollen als „Reformkraft“ in die nächste Regierung

Wien – Die NEOS konzentrieren sich vor der Nationalratswahl auf die Themen Pensionen und Bildung. Daneben nimmt die Sanierung des Budgets eine wichtige Stelle im am Dienstag präsentierten Wahlprogramm ein. Generalsekretär Douglas Hoyos bezeichnete die kommende Wahl als „Stunde der Wahrheit“. Er wünschte sich eine „mutige Regierung, die vorangeht“. Die NEOS sähe Hoyos dabei gerne involviert: „Wir sind die Reformkraft“, sagte er.

Dementsprechend trägt das Programm den Titel „Reformen für dein neues Österreich“. Die anderen Parteien würden sich „verschließen“ und „wegducken“, so Hoyos: „Wir haben einen klaren Auftrag: den Stillstand beenden.“ Die NEOS möchten Steuern senken und mehr Transparenz in die Politik bringen. In der Bevölkerung möchte man „Zuversicht und Vertrauen“ schaffen, die nächsten Generationen sollten sich „etwas aufbauen können“.