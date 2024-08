Filmfestspiele in Venedig: Am Lido kommen sich „Brangelina“ nicht zu nahe

Premieren an unterschiedlichen Tagen: Das frühere Hollywood-Traumpaar Angelina Jolie und Brad Pitt kann sich in Venedig aus dem Weg gehen. Wohl auch, um unschöne Szenen zu vermeiden. Nach ihrer Scheidung folgten gerichtliche Auseinandersetzungen, die bis heute nicht abgeschlossen sind.

Zum Filmfest in Venedig kamen sie früher gemeinsam, machten mit ihren Kindern Bootstouren durch die venezianischen Kanäle und zeigten sich verliebt auf Empfängen. Nun werden Angelina Jolie und Brad Pitt wieder bei den Filmfestspielen sein, die heute am Lido beginnen. Aber sie kommen jeweils mit ihren eigenen Filmen – und werden sich vermutlich auch möglichst aus dem Weg gehen.

Brad Pitts Film läuft außer Konkurrenz. In der Actionkomödie „Wolfs“ von Jon Watts ist er wieder einmal an der Seite seines Freundes George Clooney zu sehen.

Die Premieren der Filme sind an unterschiedlichen Tagen geplant: Am 29. August wird Jolie zur Premiere von „Maria“ erwartet. Pitt und Clooney sollen am 1. September kommen.

Zwischen ihrem letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt beim Filmfest 2007 in Venedig und diesem Festival liegen eine Scheidung und gerichtliche Auseinandersetzungen, die bis heute nicht abgeschlossen sind. „Brangelina“ galt viele Jahre als das Glamour-Paar schlechthin. Das Paar hatte sich am Set des Films „Mr. und Mrs. Smith“ kennengelernt und heiratete 2014.

Mit ihm reist noch eine weitere Hollywood-Legende an: Kevin Costner zeigt in Venedig den zweiten Teil seiner Western-Saga „Horizon“. Im Mai präsentierte er in Cannes den ersten Part, der bei Kritikern nicht besonders gut ankam. Ob der zweite Teil besser ist, darüber können sich Filmfans nun in Venedig ihr eigenes Bild machen.