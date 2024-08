17-jähriger Lenker bei Unfall in Osttirol verletzt, Auto landete am Dach

Außervillgraten – Am Dienstag kam es in Außervillgraten zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-jähriger Autolenker war mit seinem Fahrzeug gegen 12.20 Uhr auf der L273 von Außervillgraten in Richtung Innervillgraten unterwegs, als ein bis dato unbekanntes Tier über die Straße gelaufen sei.