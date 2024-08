ÖFB-Kader für Nations League: Nach den EM-Tränen muss das Feuer wieder neu brennen

Wien – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschäftigten Teamchef Ralf Rangnick als er am Dienstag in Wien den Kader für den Nations-League-Auftakt in Slowenien und Norwegen präsentierte. Denn beim zweimaligen Ansehen des Welcome-Back-Videos mit EURO-Sequenzen, das man den Spielern bei der Zusammenkunft präsentieren werde, habe es ihm die Tränen in die Augen getrieben. Der Stachel des Achtelfinal-Aus mit zwei Standard-Toren gegen die Türkei sitzt nach wie vor tief.