Investment vorgetäuscht: Betrüger ergaunerten mehr als 100.000 Euro von Tirolerin (66)

Auch in Innsbruck verlor eine 28-jährige Frau eine hohe Summe an Betrüger. Wie die Polizei berichtet, spielten Betrüger dem Opfer falsche Tatsachen vor. So solle sie Geld durch das Bewerten von Filmen und täglichen Aufgaben verdienen. Dabei wurde sie dazu verleitet, mehrere Überweisungen in Form von Kryptowährungen zu tätigen.